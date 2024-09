Giornata positiva per l'indice delle società High Tech italiane (+2,47%), seduta effervescente per Sesa

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Sesa

Digital Value

Reply

bassa capitalizzazione

Esprinet

WIIT

Cy4Gate

(Teleborsa) - Balza ila sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'Ilha aperto a quota 105.806,5, con un'impennata del 2,47% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, l'che si ferma a quota 1.039, dopo aver esordito a 1.039.Nel, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,88%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,16%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,46%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,41%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,61%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,84%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,78% sui valori precedenti.