Lemon Sistemi, perdita semestrale da 1,7 milioni. Accelera su parchi fotovoltaici

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva in campo energetico, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 4,4 milioni di euro, rispetto a 6,4 milioni registrati al 30 giugno 2023 (-32%). L'è negativo per 0,4 milioni di euro, rispetto a 0,8 milioni di euro al 30 giugno 2023 (contrazione di circa 1,2 milioni di euro). La riduzione è attribuibile anche all'impiego della maggior parte delle risorse aziendali di elevato valore professionale verso lo sviluppo del business dei Parchi Fotovoltaici, portando ad un contestuale rallentamento delle attività tradizionali.Glisi attestano a 1,1 milioni di euro, rispetto a 0,01 milioni di euro di proventi finanziari al primo semestre 2023. Ildi esercizio è negativo per 1,7 milioni di euro, rispetto ai positivi 0,5 milioni di euro al 30 giugno 2023."Il primo semestre 2024 ci ha visti impegnati ad, dovuto principalmente alle incertezze generate dai ritardi nell'attivazione di strumenti di incentivazione e sostegno, come il bando "Transizione 5.0" e alla assenza sul mercato di prodotti in linea con le prescrizioni del bando", hanno commentato Maria, Presidente e Co-CEO eCo-CEO."Questi incentivi hanno l'obiettivo di sostenere la trasformazione energetica e digitale delle imprese attraverso crediti d'imposta che arrivano fino al 65% per le PMI e di conseguenza i nostri clienti hanno rallentato le decisioni in attesa dell'avverarsi di condizioni favorevoli per la presentazione di progetti compliant con le prescrizioni del bando - hanno aggiunto - Per affrontare queste sfide e rafforzare la nostra linea di business B2B, abbiamo avviato una ricerca attiva di personale specializzato in progettazione e urbanistica. Inoltre, abbiamo deciso già quest'anno diaccelerando uno sviluppo importante inizialmente previsto tra il 2026 e il 2027".L'(IFN) è pari a 2,2 milioni di euro di debito, rispetto a 1,6 milioni di euro di debito al 31 dicembre 2023. Al 30 giugno 2024 è stata completata la costruzione del Parco Lemon 1 e il 92% dei costi di costruzione del parco sono stati sostenuti entro il semestre, ma l'incasso è subordinato all'atto notarile che sarà sottoscritto entro il mese di ottobre 2024.