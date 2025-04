Lemon Sistemi, Banca Finnat taglia target price e conferma Buy

Lemon Sistemi

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (dai precedenti 4,85 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, confermando la" sul titolo.Gli analisti spiegano che l'per Lemon Sistemi. Oltre alla business unit "Fotovoltaico" (il 68% del fatturato al 31.12.2024), il core business storico della società, Lemon Sistemi si è concentrata anche sullo sviluppo di una nuova business unit, "Parchi fotovoltaici" (il 24% del fatturato al 31.12.2024), stante un'elevata richiesta di mercato, spinta anche dagli obiettivi di sostenibilità dell'Unione Europea.Ildel 43,2% rispetto al consuntivo 2023, da 16 milioni a 9,1 milioni di euro con un margine operativo lordo (Ebitda) passato da un margine positivo per 2,8 milioni di euro al 31 dicembre 2023 ad un margine negativo per 18 migliaia. Lemon Sistemi ha chiuso così il 2024 con unadi 1,2 milioni di euro, rispetto all'utile netto di 1,6 milioni di euro conseguito al 31.12.2023.SulBanca Finnat stima una crescita media annua del 45,7% del valore della produzione, da 18,3 milioni stimati a consuntivo 2025 fino ai 40,98 milioni di euro attesi nel 2028, caratterizzata da una crescita nelle units "Fotovoltaico" e "Parchi fotovoltaici" insieme ai ricavi della unit "BESS" previsti negli ultimi due anni di piano. Il risultato operativo netto (Ebit) dovrebbe attestarsi a 2,6 milioni a fine 2025 e raggiungere i 12,7 milioni di euro alla fine del periodo previsionale per una marginalità in aumento dal 14,4% nel 2025 al 31,1% nel 2028. L'utile netto dovrebbe passare da 1,4 milioni attesi a consuntivo 2025 a 8,5 milioni di euro previsti per il 2028.