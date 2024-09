Lusso europeo, Standard Ethics: bene su questioni ambientali, meno su governance

Ermenegildo Zegna

Brunello Cucinelli

Moncler

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Standard Ethics ha pubblicato i(Corporate SER) aggiornati delle, evidenziando significativi margini di miglioramento per il comparto, che mostra una maggiore attenzione alle questioni ambientali rispetto a quelle sociali e di governance.In data odierna, gli analisti hanno confermato il Corporate SER "E" dievidenziando le pubblicazioni di nuove policy ESG e le possibilità di miglioramento sull'impianto di corporate governance. Fattori comuni anche a, che a maggio 2024 ha ricevuto un Outlook "Negativo".Allo stato attuale, ildel campione ha un Sustainable Grade che testimonia un approccio olistico alla materia Sostenibilità. Soltanto il 5% (1 società su 20) ha un Not Sustainable Grade.Il settore si conferma sensibile alla, con crescente attenzione alla circolarità e un'elevata concentrazione degli sforzi sulla sostenibilità e conformità dei singoli prodotti. L'aderenza delle politiche ambientali di Sostenibilità alle indicazioni di Onu, Ocse e Ue è apprezzata. La catena di fornitura, tuttavia, rimane talvolta oggetto di criticità e lacune anche in relazione aicome diritti umani, sicurezza e condizioni di lavoro. Sebbene sia questa la prima grande sfida del settore manifatturiero europeo, permane nell'ambito dellauna necessità di allineamento, in molti casi, a I Principi di Corporate Governance dell'Ocse. La tutela degli azionisti di minoranza e del mercato resta infatti fattore di garanzia per la Sostenibilità di un'impresa. Implementazioni appaiono possibili anche nei sistemi di governance della Sostenibilità e di gestione e prevenzione dei rischi ESG.Si sono comunquenegli ultimi 12/24 mesi.Guardando alle, Standard Ethics assegna un rating EE- a Prada,e Brunello Cucinelli, E+ a Tod's e, E a Ermenegildo Zegna.