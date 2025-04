Brillante Piazza Affari, soffre il settore del lusso

LVMH

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee.In difficoltà il settore del lusso dopo la pubblicazione di ieri dei risultati diche ha chiuso il primo trimestre con undi, in calo del 2% rispetto ad un anno fa (-3% a livello organico). Particolarmente negativo il risultato del comparto(-9%) così come(-5%) che risente del clima negativo sul commercio mondiale. Al FTSE Mib in rossotra le peggiori tra le Mid Cap.Sul, peggiora l'tedesco ad aprile. L'indice anticipatore si è portato infatti a -14 punti dai 51,6 punti di marzo, mentre segnali di ottimismo arrivano dalladell'a febbraio 2025. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un aumento dello 1,1% su base mensile rispetto al +0,6% di gennaio (dato rivisto da un preliminare di +0,8%). Il dato è migliore delle aspettative del mercato che si attendevano una crescita dello 0,1%.Intanto, dopo due mesi di tregua, in base ai dati pubblicati dallailcomplessivo dell’Italia è tornato a superare la soglia psicologica dei 3.000 miliardi di euro, raggiungendo a febbraio un nuovo massimo storico diGiornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 4,82%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo del 3,08%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,52%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +114 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,66%.in luce, con un ampio progresso dell'1,01%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,84%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,25%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,66%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,61% avanza a quota 37.745 punti.Buona la prestazione del(+1,09%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,62%).di Milano, troviamo(+4,30%),(+3,32%),(+3,02%) e(+3,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,13%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.di Milano,(+4,09%),(+3,66%),(+3,55%) e(+3,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,95%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,64%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,37%.