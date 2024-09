Renault vende il 5% del capitale di Nissan per ridurre il debito

Renault

(Teleborsa) - Dopo due vendite di azioni Nissan il 13 dicembre 2023 e il 28 marzo 2024,ha annunciato una terza transazione con l'intenzione dia Nissan fino a 195.473.600 azioni Nissan, pari a circa ilQuesta vendita sarà implementata come parte delannunciato da Nissan il 26 settembre 2024 e che verrà eseguito il 27 settembre 2024. Nissan ha anche annunciato la sua decisione di annullare tutte le azioni acquisite, il che sarà accrescitivo per gli azionisti Nissan.Supponendo un numero massimo di 195.473.600 azioni Nissan vendute a un prezzo di 408,5 yen (prezzo di chiusura delle azioni Nissan il 26 settembre 2024), questa vendita si tradurrebbe in un, il che migliorerebbe ulteriormente la posizione finanziaria netta di cassa Automotive di Renault.Questa transazione consentirà unae sosterrà la determinazione di Renault nel tornare a un rating investment grade.