Reti, nuovo mini-investimento in start-up di intelligenza artificiale

Reti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'IT Consulting, ha sottoscritto, tramite il mandato aperto presso Simon Fiduciaria, unanel fondo TECHAI3 2024, a Series of CGF2021 LLC (veicolo venture capital di diritto statunitense) il quale permetterà di acquisire una partecipazione indiretta nel capitale sociale diFondata nel 2021 da due ex membri di OpenAI, i fratelli italoamericani Daniela e Dario Amodei, Anthropic si definisce una "Public Benefit Corporation" il cui scopo è lo sviluppo responsabile e il mantenimento dell'a beneficio a lungo termine dell'umanità.Reti aveva annunciato un investimento diin K5 Global Advisor LLC (società di venture capital di diritto statunitense) la quale entrerà nel capitale sociale di. Si tratta di una start-up guidata da Elon Mask che lavora allo sviluppo dell'intelligenza artificiale per accelerare la scoperta scientifica umana.