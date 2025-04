Palantir fornisce il sistema di intelligenza artificiale alla NATO

Palantir Technologies

(Teleborsa) - Le azioni diavanzano del 5,3% al Nasdaq, in seguito all'annuncio dell'acquisizione da parte della NATO del sistema basato sull'intelligenza artificiale dell'azienda. L'acquisizione da parte della rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle capacità operative dell'Alleanza con tecnologie avanzate.Il sistema, noto come Maven Smart System NATO (MSS NATO) verrà acquistato dall'agenzia preposta - NATO Communications and Information Agency (NCIA) - per essere impiegato nell'ambito dell'Allied Command Operations (ACO). Secondo il Direttore Generale della NCIA, Ludwig Decamps, l'impiego dell'MSS NATO fornirà "capacità di intelligenza artificiale personalizzate e all'avanguardia" all'Alleanza Atlantica garantendo che le forze armate siano dotate degli strumenti necessari per un'azione efficace e decisiva sul campo di battaglia moderno.Il Generale Markus Laubenthal, Capo di Stato Maggiore di SHAPE, ha evidenziato il valore operativo del MSS NATO, affermando che consente all'Alleanza di sfruttare dati complessi e accelerare il processo decisionale, essenziale per la sua capacità di combattimento.Si prevede che il nuovo sistema sarà operativo nei prossimi 30 giorni, segnando una rapida integrazione di questa capacità avanzata nel quadro di difesa della NATO.