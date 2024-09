UniCredit e Commerzbank volano in Borsa con primi colloqui fissati per domani

Commerzbank

UniCredit

Bank of America

Commerzbank

Unicredit

(Teleborsa) -i titoli, dopo che la CEO designata della banca tedesca Bettina Orlopp ha detto che domani terrà uncon l'istituto italiano.Quelle rilasciate ad un investor conference disono lerilasciate da Orlopp da quando è stata nominata CEO questa settimana , in un momento critico per la banca tedesca che si trova ad affrontare la pressione di UniCredit per una potenziale fusione."Gli eventi delle ultime settimane sono statiper noi,", ha detto Orlopp, indicando che è molto chiaro cosa Commerzbank deve fare. La CEO ha indicato "tre cose": in primo luogo "la nostra strategia al 2027 che abbiamo appena aggiornato", poi "visti gli eventi manterremo un atteggiamento aperto e valuteremo tutte le opzioni che abbiamo sul tavolo, ogni potenziale di miglioramento, per vedere se possiamo creare valore per i nostri azionisti". E infine "dobbiamo iniziare a guardare cosa possiamo fare oltre il 2027 per liberare ancora più valore".Stamattinadi Commerzbank hannodella banca. L'istituto tedesco prevede che il suo utile netto salirà significativamente a oltre 3 miliardi di euro nel 2027 e punta a rapporti di distribuzione superiori al 90% per gli anni dal 2025 al 2027, ma non superiori al risultato netto dopo la deduzione dei pagamenti delle cedole AT1.Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,4 e successiva a 17,18. Supporto a 15,62.Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 40,09 e successiva a quota 41,56. Supporto a 38,62.