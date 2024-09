Francia, forte calo dell'inflazione a settembre

(Teleborsa) - Dati che si discostano dalle attese per2024. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicatial +1,2% dal +1,8% del mese precedente. Il dato è inferiore al +1,6% del consensus."Questo forte calo dell'inflazione dovrebbe essere spiegato in primo luogo con il calo dei prezzi dell'energia, in particolare dei prodotti petroliferi", sottolinea l'INSEE.si stima una diminuzione dell'1,2%, superiore al -0,7% del consensus, dopo il +0,6% di agosto."Oltre all'effetto stagionale del calo dei prezzi dei trasporti (in particolare del trasporto passeggeri in aereo) e dei servizi di alloggio, si registra il netto calo dei prezzi dell'energia, il ritorno alla normalità di alcune tariffe dopo i Giochi olimpici e paralimpici e il calo dei prezzi dei servizi sanitari", evidenzia l'INSEE.L', una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dell'1,5%, inferiore alle attese (+1,9%, rispetto al +2,2% del mese precedente). Su base mensile si rileva una variazione pari a -1,2% contro il -0,8% atteso e il +0,6% precedente.