OPA Alkemy, Retex e Duccio Vitali arrivano al 57,5% del capitale. Ora riapertura termini

Alkemy

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa sulle azioni, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, l'offerente Retex (società controllata da FSI SGR) ha comunicato che alla chiusura del periodo di adesione risultano, rappresentative del 47,52% del capitale sociale e del 40,77% dei diritti di voto.L'offerente(a) singolarmente considerato, complessive 2.772.810 Azioni, rappresentative del 48,77% del capitale sociale e del 41,84% dei diritti di voto; e (b) congiuntamente con il CEO di Alkemy Duccio Vitali, complessive 3.269.572 azioni, rappresentative dele del 56,83% dei diritti di voto.La, come da ultimo modificata in data 15 settembre,e, pertanto, l'offerente conferma la propria decisione di rinunciare alla stessa.per aderireper un ulteriore periodo di cinque giorni di Borsa aperta: avrà durata dalle ore 8:30 (ora italiana) di venerdì 4 ottobre 2024 fino alle ore 17:30 (ora italiana) giovedì 10 ottobre 2024, quindi, per le sedute del 4, 7, 8, 9 e 10 ottobre 2024 (estremi inclusi).