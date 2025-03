OPA Gibus, adesioni al 92,698% dell'offerta

Gibus

(Teleborsa) - In meritopromossa da Terra Holding su 691.487 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 13,81% del capitale sociale, la società rende noto, sulla base dei risultati comunicati dall'intermediario Banca Akros, cheuna partecipazione pari ale quindi ricorreranno i presupposti per l'automatico Delisting delle Azioni da Euronext Growth Milan.Si ricorda infatti che l’efficacia dell’Offerta è soggetta al verificarsi della condizione "soglia" pari al 95% del capitale sociale. Il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 28 marzo 2025, che rappresenta il termine ultimo per i titolari di Azioni per portare in adesione all’Offerta le proprie Azioni.