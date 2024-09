Petrolio in calo: Arabia pronta ad abbandonare target 100 dollari

(Teleborsa) - Il prezzo delè sceso molto nell'ultimo periodo, in vista di un, che non si è poi verificato ed è stato rinviato a dicembre. Ma il mercato attende ancora unda parte del cartello e, soprattutto, si inizia a parlare di unStando ad una indiscrezione del Financial Times,il suoal barile e si preparerebbe quindi ad, rassegnandosi a gestire un periodo di prezzi più bassi. Un cambio di strategia che darebbe unal mercato e potrebbe provocare unatale da far scivolare il prezzo del greggio molto più in basso di dove si trova ora.Questo cambiamento di mentalità rappresenterebbe unper l’Arabia Saudita, cheha fatto pressioni sugli altri membri dell’Opec+ perripetutamente la produzione, nel tentativo di mantenere prezzi elevati vicino al suo target ufficioso di 100 dollari.Ma il più grande esportatore mondiale di petrolio e altri sette membri dell'Opec+ avevano già preannunciato la, che hanno poia causa del calo delle quotazioni petrolifere, riproponendo un aumento produttivo per ilprossimo.La prospettiva che Riyadh abbandoni il target di 100 dollari per il petrolio ha messosui mercati internazionali dell'energia, facendo scivolare il. Un valore che è già molto lontano dai quasi 100 dollari mantenuti in media nel corso del 2022, dopo lo scoppio della guerra fra Russia ed Ucraina. Ma da allora le quotazioni sono scivolate, grazie ad una, in precedenza troppo polarizzata fra il blocco mediorientale e la Russia. Solo, le quotazioni diLa reazione del mercato ieri, alla notizia del cambio di strategia dell'Arabia Saudita, è stata senza dubbio eccessiva, ma non fuori luogo. Secondo gli esperti, infatti, il, se la decisione di Riyadh di aumentare la produzione ed abbandonare il target del 100 dollari avvierà unaed unanel corso del 2025.