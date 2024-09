Salari, Orsini: nel pubblico non crescono da 20 anni, normale che media cali

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria,, ha dichiarato che la stagnazione degliin Italia è dovuta principalmente al. "Noi rappresentiamo 4.5 milioni di lavoratori su 20 milioni. È logico che se il pubblico non incrementa lo stipendio da 20 anni, la nostra media cala", ha dichiarato intervenendo all'assemblea di Confindustria Alto Adriatico. "Noi siamo riusciti nel secondo semestre a incrementare del 4,1 %, abbattendo la quota didell'1,1%. Si può fare sempre meglio, perché questa è la verità, però il vero tema è che anche qui per fare meglio serve incrementare la"."Questo Paese deve fare in modo che ci sia un'ovviamente controllata, con una formazione di lingua italiana nel paese di origine", ha sottolineato il presidente di. "Oggi ci sono 700mila persone che vanno in pensione, ci sono in Italia 500mila neonati", quindi "ci sarà un grande gap di. Il costo del gap tra domanda e offerta di lavoro per le nostre imprese è di circa 40 miliardi l'anno", ha dichiarato.Orsini ha poi ricordato che in Italia "abbiamo due milioni di, giovani che non lavorano e non studiano, e dobbiamo dire che sono una grande risorsa. Dobbiamo far in modo che si sentano di far parte di un progetto Paese. Dobbiamo fare in modo che questi ragazzi vedano una prospettiva".