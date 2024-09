Azimut, partnership con Oaktree per accelerare crescita della controllata australiana

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha siglato una, colosso statunitense degli investimenti alternativi, con l'obiettivo di. Nell'ambito di questo accordo vincolante, Oaktree acquisterà una partecipazione della rete di consulenza finanziaria e contabile di AZ NGA da Azimut e dagli azionisti locali per un investimento di 240 milioni di dollari australiani, attribuendo alla società una valutazione complessiva pari a 690 milioni di dollari australiani.L'operazione è volta a favorire lo sviluppo di AZ NGA, mantenendo il coinvolgimento di Azimut quale partner strategico.nel business australiano, confermando pienamente la fiducia nel potenziale di lungo periodo di AZ NGA.Fondata nel 2014 e parte del Gruppo Azimut, AZ NGA èin tutta l'Australia. La società investe strategicamente in aziende leader del settore per favorirne la crescita e migliorare l'efficienza operativa, offrendo supporto strategico e competenze per fornire servizi di alto livello ai propri clienti. AZ NGA ha costruito una solida rete di società partner, che gestiscono complessivamente 15,1 miliardi di dollari australiani a fine agosto 2024. A questo dato si sommeranno le masse legate all'acquisizione, annunciata l'8 agosto 2024, di 16 società leader nella pianificazione finanziaria da AMP Limited, la cui finalizzazione è prevista per il quarto trimestre del 2024.Azimut e Oaktree collaboreranno per, rafforzando il posizionamento di AZ NGA come partner di riferimento per la crescita e il ricambio generazionale nelle società di consulenza finanziaria contabile in Australia. La partnership fornirà ad AZ NGA capitali per finanziare i piani a breve e medio termine, competenze manageriali e accesso all'esperienza globale e le risorse di Oaktree."Azimut è fermamente impegnata a lungo termine nel mercato australiano, e questa transazione rappresenta un'importante evoluzione per AZ NGA, avvicinandola al suo obiettivo di diventare la principale società di consulenza professionale in Australia - ha commentato, Amministratore Delegato di Azimut Holding e Presidente di AZ NGA - Come partner strategico fondatore di AZ NGA, sosteniamo il team di leadership nel continuare a far crescere il business, attuare la loro strategia e costruire un asset di significativo valore. Il capitale raccolto permetterà di cogliere nuove opportunità di crescita, come l'operazione recentemente annunciata con AMP, oltre a ulteriori operazioni strategiche future".Ildella transazione è previsto nel quarto trimestre del 2024, previa approvazione del Foreign Investment Review Board.