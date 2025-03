Deutsche Bank alza target price su titoli italiani del risparmio gestito

Deutsche Bank

Banca Mediolanum

Fineco

Azimut

Banca Mediolanum

Fineco

Azimut

(Teleborsa) -ha. In particolare, il TP suè stato incrementato a 16,9 euro per azione dai precedenti 13,1 euro, sua 18 euro per azione dai precedenti 14,8 euro, sua 28,5 euro per azione dai precedenti da 27,8 euro.Migliora l'andamento di, che si attesta a 15,46 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 15,54 e successiva a 15,73. Supporto a 15,35.Bena che, che si attesta a 18,99 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 19,12 e successiva a 19,47. Supporto a 18,76.Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 26,9 euro, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 26,62 e successiva a quota 26,33. Resistenza a 27,15.