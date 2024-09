DBA Group, cresce valore della produzione (+11,5%). Backlog raggiunge i 141,7 milioni

DBA Group

(Teleborsa) -nei primi sei mesi dall'anno ha raggiunto unpari a 53,5 milioni di euro (in crescita dell'11,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso) e unpari a 5,3 milioni di euro (+6,4%). Il consiglio di Amministrazione della società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza ICT ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2024 indicando unda 141,7 milioni di euro, in crescita del 49% rispetto a quello di un anno fa.è stato pari a 2,7 milioni (contro i 2,6 milioni registrati il 30 giugno 2023) mentre laè pari a 11,5 milioni (era 8,4 milioni al 31 dicembre 2023).“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre del 2024 - ha commentato il Ceo-. L’incremento del valore della produzione testimonia la solidità della nostra strategia focalizzata sullatransizione digitale ed energetica, abbiamo saputo cogliere le opportunità di crescita nei nostri settori di riferimento,consolidando ulteriormente la nostra posizione di leadership. Il forte aumento del backlog ed il rafforzamento del nostro teamrappresentano un’ulteriore conferma della fiducia che il mercato ripone in noi e ci pongono nelle migliori condizioni perraggiungere gli ambiziosi obiettivi del piano industriale al 2026".