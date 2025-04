Ecomembrane riceve impegno per ordini da 1,8 milioni di euro

Ecomembrane

(Teleborsa) -, società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha comunicato che, primario operatore italiano nella realizzazione e gestione di impianti per la produzione di biogas e biometano,per la fornitura di cupole gasometriche e anti-emissione compresi accessori per un valore complessivo diper 10 impianti che verranno realizzati nel Nord-Italia.I tempi di consegna delle cupole gasometriche e antiemissione sono previstie l'impegno di Renove Group è condizionato al perfezionamento dei contratti di appalto tra quest'ultimo e i clienti proprietari degli impianti. Prima dell'emissione dei singoli ordini, se necessario rispetto alla realizzazione dell'impianto, dovranno essere integrate le eventuali richieste di modifica ai termini contrattuali.