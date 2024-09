Dl Omnibus, nuova normativa per il turismo open air

(Teleborsa) - Lehanno approvato un emendamento alche rappresenta una svolta importante per il. L’emendamento, firmato dal vicepresidente del Senato,esclude caravan, case mobili e altri mezzi mobili di pernottamento su ruote, presenti in strutture ricettive turistiche all’aperto, dalla determinazione del valore catastale delle aree. Questa misura, che entrerà in vigore da gennaio 2025, è pensata per dare maggiore chiarezza al settore dele correggere alcune ambiguità normative del passato.In particolare, in precedenza alcune interpretazioni restrittive consideravano leaumentando così il valore catastale delle strutture ricettive. Tale situazione aveva creato difficoltà per gli operatori del settore e aveva spinto la Conferenza delle Regioni a chiedere un intervento legislativo. L’emendamento appena approvato stabilisce chiaramente che queste strutture mobili "", portando quindi beneficio a un settore turistico in espansione.L'esame del decreto omnibus, che include anche questa importante misura per il turismo open air, è ora in corso in. Le Commissioni Bilancio e Finanze hanno completato la fase di votazione degli emendamenti e dato il mandato ai relatori, Giorgio Salvitti e Claudio Lotito, a riferire in Aula. È previsto il ricorso al voto di fiducia nel tardo pomeriggio, con il decreto che dovrà essere approvato entro l'8 ottobre e successivamente passare all'esame della Camera per la seconda lettura.Secondose l’emendamento sarà confermato anche alla Camera, verrà finalmente superata qualsiasi confusione interpretativa, permettendo al settore del turismo open air di. "Questa modifica darà finalmente chiarezza e sostegno a un settore dalle grandi potenzialità", ha concluso Centinaio.