Lo Piano (Busitalia): Servizi su misura per gli operatori turistici

(Teleborsa) - Durante la nuova edizione della(Borsa Mediterranea del Turismo),, il nuovo amministratore delegato di(l'azienda del Gruppo FS che gestisce il trasporto passeggeri su ruota), ha annunciato l'intenzione di rafforzare la propria presenza nele la volontà di dialogare con gli operatori del settore per espandere le proprie collaborazioni e creare nuove sinergie. L'azienda, forte di una flotta di 4.000 autobus, si appresta a riceveredi ultima generazione, che verranno impiegati per potenziare i nuovi collegamenti "Air Link", pensati per collegare le principali stazioni agli aeroporti più importanti."Vogliamo iniziare aattivamente con gli" - ha dichiarato Lo Piano, sottolineando l'importanza della BMT come punto di incontro privilegiato per il settore - "stiamo sviluppando soluzioni mirate non solo alla connessione delle destinazioni turistiche, ma anche collegamenti verso gli. Qui in Campania ad esempio, ci sono collegamenti per l'Aeroporto di Salerno, in Umbria abbiamo collegamenti per l'Aeroporto di Perugia, in Lombardia abbiamo collegamenti verso Orio al Serio, uno dei più grandi aeroporti italiani, che serve destinazioni turistiche come Bergamo e Brescia. Tra le altre novità, stiamo anche studiando delle tratte come per esempio il Padova-Cortina, che attiveremo prima dell'estate.Oltre alle tratte coperte dal Freccia Link e dagli Air Link, l'azienda si propone anche di offrire un, personalizzato sulle esigenze degli operatori turistici, con collegamenti che spaziano dai trasferimenti aeroportuali ai tour turistici.La nuova direzione di Busitalia ha lo scopo di rendere l'azienda sempre piùrispetto agli altri servizi di Gruppo FS, offrendo ai viaggiatori soluzioni diper raggiungere località non servite dalle principali infrastrutture ferroviarie.L'azienda punta sulla qualità e la sostenibilità del proprio servizio, con una flotta moderna costituita da mezzi recenti (età media di 6 anni), ai quali si aggiungeranno più di 100 nuovi mezzi di ultima generazione, posizionando Busitalia ai