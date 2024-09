Frecciarosa 2024: riparte il treno della prevenzione oncologica

(Teleborsa) - Prende il via la nuova edizione della, promossa da Fondazionee dal, giunta alla quattordicesima edizione. L'iniziativa gode del, con la partecipazione dell’, Enti-Istituzioni, tra cui Farmindustria, e il patrocinio delle maggiori Società Scientifiche Italiane.si registrano ogni anno(208mila negli uomini e 187mila tra le donne) ed ilrisulta essere quellonel 2023 (di cui 500 maschili).di tutte le malattie oncologiche potrebbe essereeliminando o modificando i fattori di rischio, attraverso laPer tale motivo,(dal lunedì al venerdì) i viaggiatori a bordo dipotranno usufruire gratuitamente di un servizio disulla prevenzione oncologica grazie ai medici messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica. Inoltre, sulla piattaformasaranno prenotabili anche quest’anno i, che dovranno comunque essere successivamente integrati presso strutture del SSN (Sistema Sanitario Nazionale). Inoltre, medici e volontari distribuiranno anche ilredatto in collaborazione con il Ministero della Salute, contenente consigli per un corretto stile di vita utili a tutta la popolazione, viaggiante e non, i corretti stili di vita e incentivare l’adesione aicome modelli di sanità pubblica attivi in Italia: lo, il, e la ricerca delè statain una conferenza stampa moderata da(Giornalista RAI) e(Direttore Comunicazione dell’AIOM)."Anche quest’anno rinnoviamo il nostro impegno al fianco della Fondazione IncontraDonna e delle Istituzioni per la 14^ edizione di Frecciarosa, un’iniziativa in ambito sanitario entrata a far parte del dna del Gruppo FS”, ha dichiarato, presidente di Trenitalia (Gruppo FS), aggiungendo che l’edizione di quest'anno " si arricchisce di una nuova importanteIl, grazie alla collaborazione con la ASL ROMA 1 e agli spazi offerti dal Polo Logistica del Gruppo FS, un’unità mobile sarà presente presso lo, a Roma, dove si potranno effettuare gratuitamente diverse prestazioni"."Otto donne su dieci riescono quasi definitivamente a sconfiggere la neoplasia mammaria e ciò evidenzia l’ottimo livello d’assistenza che riusciamo a garantire alle pazienti - sottolinea la prof.ssa, Presidente di Fondazione IncontraDonna -. Ciò nonostante, la prevenzione deve essere maggiormente incentivata in tutto il nostro Paese. Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e in questa occasione dobbiamo ricordare che i tassi d’adesione agli screening mammografici sono ancora bassi, soprattutto in alcune Regioni. A livello nazionale abbiamo avuto tra il 2021 e il 2022 un calo del 3,5%. Sono dati che possono essere migliorati e come Fondazione IncontraDonna siamo orgogliosi di rinnovare il nostro appuntamento per la promozione della cultura della prevenzione presentando la quattordicesima edizione della campagna nazionale Frecciarosa"."Promuovere la salute delle donne significa investire nel futuro della nostra società. La prevenzione è lo strumento più potente che abbiamo per garantire benessere e longevità - sostiene, Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute -. Come Ministero della Salute, siamo impegnati a sensibilizzare e facilitare l'accesso ai controlli e alle cure preventive, affinché ogni donna possa prendersi cura di sé e affrontare il domani con fiducia"."Abbiamo deciso di rinnovare la nostra adesione ad un’iniziativa importante - affermano, Presidente di Fondazione AIOM e, Consigliere Nazionale AIOM -. Il cancro sta diventando una malattia sempre più curabile e guaribile, molti pazienti riescono a superarla e possono così tornare ad una vita 'come prima'. Solo dal 2007 al 2019 sono state evitate più di 268mila morti oncologiche in Italia. Di queste oltre 10mila hanno riguardato proprio il tumore del seno. È una malattia per la quale negli ultimi anni abbiamo assistito ad una grande innovazione terapeutica. La prevenzione rimane però uno degli strumenti più efficaci a nostra disposizione ed è sufficiente seguire tutti i giorni poche semplici regole"."L’iniziativa che prende il via oggi è un esempio eccellente di attenzione ai temi della prevenzione, valore fondamentale per la salute e investimento per tutto il Paese. Farmindustria sostiene fin dall’inizio e con convinzione il progetto di IncontraDonna e Gruppo FS - afferma, Vicedirettore Generale di Farmindustria -. Prevenzione e innovazione farmaceutica consentono di dare sempre più risposte alla domanda di cure. Lo testimonia l’aumento dell’aspettativa di vita. Cresce il numero dei nuovi farmaci autorizzati. E oggi sono oltre novemila, su un totale di circa 23 mila, i farmaci oncologici nella pipeline mondiale. Con terapie personalizzate, più efficaci per la salute, in particolare per quella delle donne. Le imprese in Italia investono ogni anno 2 miliardi di euro in Ricerca di base e in studi clinici, anche grazie alle tante eccellenze del SSN con le quali costituiscono un ecosistema di grande valore per le Scienze della Vita"."Agenas è impegnata nel monitoraggio semestrale degli screening oncologici nonché in attività di sensibilizzazione rispetto all’attività di prevenzione e proprio per questo motivo l’Agenzia partecipa con piacere al progetto ‘Frecciarosa’ che pone l’attenzione sull’importanza della prevenzione con un approccio di “prossimità” - afferma, Responsabile UOS Reti Cliniche Ospedaliere e Monitoraggio DM 70/2015 AGENAS."L’edizione 2024 si arricchisce di una, presentata oggi da, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics: il 24 ottobre, grazie alla collaborazione con la ASL ROMA 1 e agli spazi offerti dal Polo Logistica del Gruppo FS, un’unità mobile sarà presente, a Roma. Le persone che rientrano nelle fasce d’età previste dal SSN potranno effettuarediverse prestazioni come. Inoltre, grazie ai volontari della Fondazione IncontraDonna saranno portate avanti attività di sensibilizzazione, volte a invitare le persone a cui sono destinati gli screening a collegarsi al portale della regione di appartenenza per avere informazioni sulle campagne di prevenzione.La campagna vede la partecipazione ditra cui:e una delegazione dellain rappresentanza della Lega Volley Femminile. Alla conferenza di oggi partecipano anche(Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1),(Direzione Generale, Istituto Tumori Giovanni Paolo II – IRCCS di Bari) e(Direttore Strategie, Progetti di Sviluppo e Shared Services di Sport e Salute). Il progetto è sostenuto anche grazie al contributo non condizionante di numerose aziende fra cui GSK e Eli Lilly Italia.