Friulchem, semestrale in leggera perdita. Migliora la marginalità

Friulchem

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, ha chiuso ildel 2024 condi 13,9 milioni di euro, in diminuzione del 12% rispetto a quello del primo semestre 2023.L', pari a 1,16 mila euro, è in aumento rispetto al 30 giugno 2023 di circa il 30%. L'EBITDA margin passa dal 5,5% del 30 giugno 2023 al 7,1% del 30 giugno 2024. Il miglioramento della marginalità è dato in particolare dall'aumento del margine per la società francse FC France dato dai nuovi contratti di vendita con i clienti.Ildel gruppo del periodo, dopo aver scontato ammortamenti immateriali per 256 mila euro e ammortamenti materiali per 353 mila euro, ed oneri finanziari per 619 mila euro, è negativo per 63 mila euro, di cui 105 mila euro di competenza del Gruppo."Chiudiamo il primo semestre soddisfatti del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti soprattutto per la controllata FC France che ha sottoscritto un nuovo contratto con il maggior partner commerciale che ha permesso di avere marginalità più alte e che dà un concreto incremento alle previsioni dei prossimi anni - ha commentato l'- La capogruppo Friulchem sta riprendendo le lavorazioni dopo il fermo produzione dell'ultimo semestre 2023 e dopo le ultime autorizzazioni del ministero arrivate a marzo 2024. Il valore della produzione ha raggiunto 16,5 milioni di euro, in linea con il dato dell'anno precedente".La, pari a 11,9 mila euro (8,6 mila euro al 31 dicembre 2023), in incremento di circa 3,4 mila euro sia in relazione agli investimenti del periodo per l'R&D sia per l'aumento del capitale circolante netto. La società nel primo semestre 2024 ha deciso, per non avere problemi nell'approvvigionamento delle materie prime, di aumentare le giacenze di materie prime.