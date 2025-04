Deodato.Gallery, Integrae SIM taglia target price e conferma Buy

Deodato.Gallery

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato aper azione (da 0,85 euro) ilsu, gruppo attivo nel mercato dell'arte contemporanea e quotato su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 113%.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il FY24, gli analisti hannosia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavipari a 10,1 milioni di euro e un EBITDA pari a 0,95 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 9,4%.Per gli, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 12,80 milioni di euro (CAGR 24-27: 10,6%) nel FY27, con EBITDA pari a 2,25 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 17,6%), in crescita rispetto a 0,61 milioni di euro del FY24 (corrispondente ad un EBITDA Adjusted margin del 6,4%). A livello patrimoniale, stimano per il FY27 una NFP cash positive pari a 0,37 milioni di euro.