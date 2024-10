Borsa: Prismi, Riba Mundo e ILBE sospesi dalle negoziazioni

Prismi

Riba Mundo Tecnología

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che i titoli(Azioni, Warrant e Obbligazioni),(Azioni) e(Azioni) sono. Le società hanno comunicato ieri unoltre il 30 settembre.Per, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, tale rinvio è motivato da ritardi tecnici dovuti all'accentramento della sede presso gli stabilimenti della capogruppo Alascom e dalla necessità di potere integrare l'informativa della semestrale, per una migliore illustrazione al mercato e ai terzi della situazione finanziaria in essere anche tenuto conto delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci., tech company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei Big Data nel segmento B2B dell'elettronica di consumo, parla di ritardi indipendenti dalla propria volontà e verificatisi nell'attività di revisione avente ad oggetto i dati finanziari semestrali.(ILBE), gruppo di produzione cinematografica globale quotato su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Parism, non fornisce motivi specifici, ma ne dà notizia insieme alla ricezione da parte dell'azionista MB Media di un trasferimento in conto futuro aumento di capitale pari a 1,5 milioni di euro, a conferma della volontà dell'azionista, già manifestata più volte, di sostenere ILBE e il suo rilancio.