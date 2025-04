Sipario Movies, chiesta revoca dei revisori EY per "sistematiche e gravissime patologie"

Sipario Movies in liquidazione

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che la, all'ordine del giorno della prossima assemblea, sono motivate con le ", come appurate dall'ultimo organo di gestione nominato in data 2 dicembre 2024 e da quello di liquidazione successivamente nominato in data 10 marzo 2025, e come confermate dalla seconda anticipazione della relazione di consulenza tecnica del 17 marzo 2025".La società parla di "patologie consistenti nella richiesta,e nella distrazione di enormi risorse finanziarie a favore di terze economie", e riguardanti: la stessa Sipario Movies S.p.A., (soggetta a revisione limitata da parte di Ernst Young); la parte correlata Tatatu (soggetta a revisione limitata da parte di Ernst Young); la controllata serba Ilbe Studios (soggetta a revisione indiretta da parte di Ernst Youn) e che rifiuta anche la consegna delle situazioni contabile e bancari; la controllata Arte Video (soggetta a revisione indiretta da parte di Ernst Young); la partecipata Welcome to Italy (la cui gestione contabile era affidata almeno fino a tutto il 2023 a Ernst Young), che rifiuta anche la con segna delle situazioni contabile e bancari.La società di revisione individuata e proposta in sostituzione di Ernst Young è, per la quale si attende la relazione da parte del Collegio Sindacale in prorogatio.In relazione al le dimissioni in massa di tutti i membri delsia Effettivi che Supplenti che hanno determinato la permanenza in carica del Collegio Sindacale in prorogatio, le motivazioni riguardano la "in cui versa la società".In data 31 marzo 2025 sonocompresso quello con ilche tuttavia è rimasto a disposizione della Società per le attività di supporto alla revisione contabile e finalizzazione della consulenza tecnica ancora in corso. In data 7 aprile 2025 il Tribunale di Roma (Tribunale delle Imprese) ha aperto il procedimento ex art. 2409 c.c..