BYD, Alessandro Grosso (ex Stellantis) nominato country manager Italia

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso cinese dell'automotive, ha. Questa decisione "sottolinea l'impegno di BYD nel rafforzare la sua presenza in Italia, un importante mercato automobilistico in Europa, proseguendo la sua strategia di localizzazione", si legge in una nota.Grosso vanta une una comprovata esperienza gestionale, nelle vendite, nel B2B, nella supply chain, nella logistica e nella pianificazione. Ha trascorso oltre 10 anni in Fiat Chrysler, ricoprendo vari ruoli da aprile 2011 a dicembre 2020. Nel gennaio 2021 è entrato a far parte di, dove ha ricoperto recentemente il ruolo di Jeep Managing Director per l'Italia e Vice President of Sales Mainstream, supervisionando le vendite dei marchi generalisti di Stellantis.La nomina "segna un passo importante nella nostra strategia di crescita in questo mercato chiave - ha commentatodi BYD - Il suo ampio background nell'industria automobilistica, insieme alla sua visione innovativa, sarà essenziale per rafforzare il ruolo di BYD come leader della mobilità sostenibile in Italia".