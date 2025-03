ING Italia, Folkert van der Ploeg nominato Head of Private Individuals

ING

(Teleborsa) - Il gruppo bancario olandeseha annunciato la nomina a partire dal 1° giugno di. Il manager sarà responsabile della crescita del business e dello sviluppo dei servizi alla clientela privata in ambito pagamenti, conti deposito, mutui, prestiti personali, prodotti assicurativi. Guiderà inoltre le aree Strategy & Business Effectiveness, Customer Interaction e Digital.Folkert ha alle spalle, di cui 15 in ruoli executive. In particolare durante la sua più recente esperienza in ING in Olanda, ha guidato il team responsabile del prodotto mutui sviluppandone il business fino ad ottenere la leadership di mercato nei Paesi Bassi.Folkert, riportando gerarchicamente a Michal Szczurek, Country Manager ING Italia, e funzionalmente a Sali Salieski, Global Head of Private Individuals.