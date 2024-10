Charles Schwab, il CEO Walt Bettinger va in pensione dopo 16 anni nel ruolo

Charles Schwab

(Teleborsa) -, società statunitense che fornisce servizi di intermediazione e consulenza finanziaria, ha annunciato, come parte del suo piano di successione pluriennale, chea partire dal 31 dicembre 2024., presidente di Schwab dal 2021, sarà nominato presidente e CEO e si unirà al board di Schwab a partire dal 1° gennaio 2025. Bettinger continuerà a ricoprire il ruolo di Co-Chairman, insieme al fondatore Charles Schwab.Bettinger ha guidato con successo Schwab come CEO. Alcuni dei principali risultati ottenuti durante il suo mandato fino ad oggi includono: gli asset dei clienti sono cresciuti da 1,14 trilioni a 9,74 trilioni di dollari; il valore di un'azione ordinaria di Schwab è cresciuto da circa 16 dollari alla fine del 2008 a circa 65 dollari, con un aumento del 400%; la capitalizzazione di mercato di Schwab è cresciuta da circa 18 miliardi di dollari alla fine del 2008 a circa 119 miliardi di dollari, con un aumento del 660%; Schwab ha acquisito e integrato Ameritrade, la più grande acquisizione di servizi di intermediazione di gestione degli investimenti nella storia del settore.Nell'annunciare la sua decisione di ritirarsi da CEO, Bettinger ha affermato: "Mentrenel 2025, è il momento giusto per me di passare dalle mansioni quotidiane e concentrarmi sul mio ruolo di co-presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Schwab"."L'approccio ponderato e disciplinato del consiglio di amministrazione di Schwab alla pianificazione della successione contribuisce a rendere questa transizione agevole - ha aggiunto Bettinger - Rick Wurster e io lavoriamo insieme quotidianamente da più di otto anni. Hoe sono entusiasta che il board di Schwab lo abbia scelto come mio successore".