Sale speranza di vita, nel 2027 tre mesi in più per la pensione

(Teleborsa) - Nel 2027 l'età pensionabile e i contributi necessari a raggiungere la pensione anticipata aumenteranno di tre mesiSecondo i dati pubblicati oggi dall'Istat la speranza di vita a 65 anni è salita nel 2024 a 21,2 anni, il dato più alto dal 2019.Guardando al confronto tra il biennio 2023-2024 e il 2021/2022, sul quale si basa l'adeguamento nel 2027 dell'età, si vede cheDa questi vanno tolti i quattro mesi di riduzione registrati durate laE su questo aspetto interviene il sottosegretario al lavoro Durigon, affermando che il governo interverrà per bloccare l'aumento dell'età pensionabile previsto. "Bloccheremo l'aumento nel 2027, lo sterilizzeremo - ha detto - confermo quanto detto da me e dal ministro Giorgetti nei mesi scorsi".Atteso dunque un intervento per fare sì che l'età di vecchiaia resti a 67 anni e i contributi necessari