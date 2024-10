Chimica, ADNOC acquista la tedesca Covestro per 14,7 miliardi di euro

Covestro

(Teleborsa) -, colosso tedesco della chimica, ha, azienda statale petrolifera degli Emirati Arabi Uniti. L'offerente effettuerà un'offerta pubblica di acquistoin circolazione di Covestro a un prezzo diper azione.Questo prezzo implica un, e rappresenta un premio di circa il 54 percento rispetto al prezzo di chiusura non influenzato del 19 giugno 2023, il giorno precedente a qualsiasi copertura mediatica di una potenziale transazione, e un premio del 21 percento rispetto al prezzo di chiusura del 23 giugno 2024, l'ultimo prezzo delle azioni prima che Covestro annunciasse l'inizio della due diligence e l'inizio di trattative concrete.Il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di sorveglianza di Covestro hanno deciso che, al completamento della transazione, il(18.900.000 azioni) e che, al momento e subordinatamente alla chiusura, le nuove azioni saranno emesse all'offerente dietro pagamento di un prezzo per azione pari al prezzo di offerta per un importo totale di 1,17 miliardi di euro.L'offerta sarà soggetta a un livello die alle consuete condizioni di chiusura, tra cui controllo delle fusioni, controllo degli investimenti esteri, autorizzazioni per sussidi esteri dell'UE. Dopo un'attenta valutazione, il Consiglio di sorveglianza e il Consiglio di amministrazione di Covestro accolgono e sostengono l'offerta di acquisizione annunciata dall'offerente."Siamo convinti che l'accordo raggiunto oggi con ADNOC sia nel migliore interesse di Covestro, dei nostri dipendenti, dei nostri azionisti e di tutti gli altri stakeholder - ha detto- Con il supporto di ADNOC, avremo una base ancora più solida per una crescita sostenibile in settori altamente interessanti e potremo dare un contributo ancora maggiore alla trasformazione green. Consideriamo ADNOC un partner finanziariamente solido e orientato al lungo termine con cui continueremo a guidare la nostra strategia di successo "Futuro sostenibile" in tutte le condizioni di mercato".