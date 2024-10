"È cultura": Credem apre le sue sedi di Reggio Emilia, Palermo e Cento per una settimana dedicata alla cultura

(Teleborsa) -aderisce all'iniziativa promossa dall'e dall', organizzandouna serie di eventi culturali nelle sedi diDal 5 al 12 ottobre Credem partecipa allaun'iniziativa diffusa su tutto il territorio nazionale, con, dalle 10 alle 18,aprirà le sue porte, inaugurando la mostra "Una favola cromatica veneziana. Il Ratto di Proserpina di Scarsellino nelle collezioni d'arte Credem". La banca presenterà(1551-1620). Tra le opere in mostra spicca Il Ratto di Proserpina, un'opera mitologica che arricchisce le collezioni d'arte Credem. Durante l'apertura di Palazzo Spalletti Trivelli, sarà possibile. Le visite, disponibili anche ad ingresso libero, saranno accompagnate dal commento di esperti d'arte. La mostra proseguirà fino al 28 marzo 2025, con ingresso gratuito., dalle 17 alle 19, il "" pressosarà aperto al pubblico. Progettato dall'architetto Ernesto Basile, il salone rappresenta un gioiello Liberty. È possibile prenotare la visita telefonicamente., presso l'Auditorium Credem a Reggio Emilia, alle 17 si terrà il convegno "'", in occasione del 550esimo anniversario della nascita di Ludovico Ariosto. L'incontro, con il patrocinio di Credem, We Serve - Lions Club Albinea Ludovico Ariosto e Rotary Club Reggio Emilia Val di Secchia, sarà ad ingresso libero., dalle 10 alle 18,sarà aperto ai visitatori. All'interno del palazzo si potranno ammirare opere rappresentative dell'arte centese, da Guercino ai suoi nipoti, fino a Aroldo Bonzagni. Le visite saranno disponibili anche senza prenotazione, fino ad esaurimento posti."L'arte e le iniziative culturali sono in grado dioffrendo nuove prospettive", ha dichiarato. "In Credem siamo convinti di questo e da anni favoriamo e sosteniamo attività capaci di valorizzare la storia, lo sport e la cultura del nostro Paese per creare benessere nel tempo per la collettività". Ha aggiunto inoltre che l'iniziativa "ci consente diattraverso la valorizzazione delle eccellenze locali".Focus sui luoghi storici Credem:Decorato in stile neoclassico, con scene mitologiche e una grandiosa sala delle feste, ospita due collezioni: arte orientale e pittura antica del '500, '600 e '700. Inoltre, nei sotterranei si trovano le rovine del Foro romano dell'antica Regium Lepidi.: Progettato da Ernesto Basile, il salone è un esempio di stile Liberty, con decorazioni floreali realizzate da Salvatore Gregorietti e arredi della ditta Vittorio Ducrot.: Costruito nel 1766, ospita una collezione d'arte centese che spazia dal Seicento al primo Novecento, con opere di Guercino e artisti locali. Oggi è parte delle collezioni d'arte Credem, rappresentando un esempio di valorizzazione del patrimonio artistico locale.