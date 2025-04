Generali-Confindustria: a Roma nuova tappa del roadshow dedicato a cultura gestione cyber risk

(Teleborsa) - Si è svolta oggi adedicato al territorio per diffondere e promuovere la cultura della gestione delcon la presentazione del Rapporto Cyber Index PMI Lazio. Cyber Index PMI, realizzato daevidenzia e monitora nel tempo il livello di conoscenza dei rischi cyber all’interno delle organizzazioni aziendali e le modalità di approccio adottate dalle stesse per la gestione di tali rischi. L’evento è il primo appuntamento territoriale dell’anno in corso e segue la presentazione del Rapporto Cyber Index PMI 2024 del 27 marzo. Inoltre, sarà lanciata in questa sede la prima survey dedicata al Rapporto del 2025.he hanno partecipato alla survey per monitorare lo stato di consapevolezza delle loro organizzazioni aziendali sui rischi cyber, il 12% è fornitore di multinazionali e imprese sopra i 1.000 dipendenti, il 15% ha Relazioni con la Pubblica Amministrazione e il 16% ha sede o impianti all’estero. Il 60% delle imprese coinvolte ha dichiarato di fare ricorso all’utilizzo di strumenti digitali per supportare la propria attività produttiva e il 4% ha subito violazioni negli ultimi 4 anni.Country Sustainability & Social Responsibility di Generali Italia, ha dichiarato: “Come Generali abbiamo l’ambizione di essere Partner di Vita delle persone e delle imprese in ogni momento rilevante, assumendoci la responsabilità che ci deriva dall’essere primo assicuratore in Italia verso le comunità in cui operiamo. È con questo spirito che oggi siamo ospiti di Unindustria: per mettere a disposizione le nostre competenze e la nostra esperienza per promuovere tra le PMI la cultura del cyber risk e sensibilizzare sulla diffusione di adeguati sistemi di protezione, anche di tipo assicurativo”.PerVice-Presidente di Unindustria con delega alla Cybersecurity, “La cybersecurity deve essere vista come uno strumento che protegge la competitività e, a volte, persino la continuità delle nostre imprese, in modo particolare le PMI. Implementare le misure di sicurezza aiuterà a proteggere i vostri dati, i vostri clienti e la vostra reputazione. Questo perché un cyber attacco non porta soloa una perdita di dati, ma può significare danni economici, interruzione del business e perdita di fiducia da parte dei clienti. Come Unindustria, proprio lavorando in questa direzione, abbiamo portato avanti progetti di awareness e formazione, insieme alla definizione dei necessari strumenti di supporto soprattutto per le PMI. Occasioni come questa ci danno la possibilità di svolgere un importante ruolo divulgativo e di creare quelle condizioni, affinché il sistema produttivo, istituzioni e imprese come Generali siano accomunati dall’obiettivodi ridurre i rischi cyber e rafforzare l’intero sistema.”Presidente della Piccola Industria di Unindustria, ha sottolineato che "La sicurezza informatica è una priorità per le PMI, sempre più esposte a rischi digitali. Il nostro obiettivo è renderle consapevoli dell’esigenza di adottare strumenti di cybersecurity, anticipando l’applicazione della Direttiva NIS 2. Per questo, con PMI Academy e altre iniziative di formazione e sensibilizzazione, proviamo ad offrire supporto concreto alle imprese. Grazie alla nostra rete istituzionale sul territorio, alla collaborazione e al Competence Center Cyber 4.0, stiamo sviluppando percorsi specifici, come quello avviato con il DIH Lazio nell’ambito del progetto Confinhub di Confindustria, per accompagnare le PMI nella transizione digitale sicura in un’ottica di filiera. Presidiare e anticipare queste tematiche è fondamentale per la competitività e la resilienza del nostro sistema produttivo."