MO: Iran attacca Israele. Balzo del petrolio dopo attacchi

(Teleborsa) -Ynet scrive di almenoE' quanto ha annunciato intorno alledando istruzioni alla popolazione di seguire con precisione le istruzioni del fronte interno. ", si legge nell'allarme dell'Idf che poco dopo ha invece invitato a lasciare i rifugi, terminato l'attacco. Secondo quanto hanno riferito dei testimoni alla ReutersOvviamente, è entrata in azione laIntanto, si registra unè arrivato a sfiorare i 72 dollari per poi ritracciare leggermente a 71,28 dollari al barile (+4,56%). In forte rialzo anche il Brent a quota 74,81 dollari (+4,35%).