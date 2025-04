Cina, balzo dell'export a marzo. Surplus commerciale a 102,6 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Le. L'aumento maggiore del previsto è da ricondurre al fatto che le aziende hanno, mentre le importazioni hanno esteso il calo a causa del persistere di una domanda interna debole.É quanto emerge dai dati pubblicati stamattina da Pechino, che evidenziano una diminuzione del, in surplus per 102,6 miliardi di dollari rispetto all'avanzo di 170,5 miliardi precedente. Superate le attese del mercato che erano per un saldo di 74,3 miliardi.Lesono salite del 12,4% su base annua, dopo il +2,3% registrato a febbraio e rispetto al +4,4% atteso dagli analisti, mentre lesono scese del 4,3%, dopo il -8,4% del mese precedente e rispetto al -2% atteso.