Numia, nasce il secondo player italiano nella monetica

(Teleborsa) -annunciano il closing della partnership strategica annunciata il 14 luglio 2023, che porta allanazionale nel settore della. Il completamento dell’operazione avviene a seguito dell’regolamentari e di legge.(società detentrice della totalità del capitale di Numia) saràper il 42,86% del capitale e daper il 28,57% ciascuna.Per effetto dell’operazione,per il suo sviluppo su unche, nel suo complesso,e, in particolare, sulla capillarità distributiva e sulla vicinanza al territorio delle oltre 1.300 filiali retail di Banco BPM, dei quasi 2.500 sportelli delle 114 BCC del Gruppo BCC Iccrea, oltre al network distributivo di oltre 200 sportelli di altre banche che negli ultimi 12 mesi hanno creduto nel progetto e sono divenute clienti di Numia.Qualenel settore della monetica, Numia vanta unacon circa 8 milioni di carte e 400 mila POS, per oltre 100 miliardi di euro di transato all’anno.Per effetto dell’operazione,un corrispettivo immediato dicon unadi euro, ai quali andranno sommate le componenti differite di prezzo che, tenuto conto delle modalità di pagamento del prezzo al closing, potranno raggiungere un massimo di. La plusvalenza upfront maturata sull’operazione determina undi Banco BPM di circa, mentre l’assunzione dellanella citata misura del 28,57% comporta un aumento delle deduzioni dal capitale, per unpari a(per un complessivo impatto, ante dividend payout, di +39 pb).Il neo-nominatoincludeconfermati rispettivamente come Presidente e Amministratore Delegato, oltre ai consiglieri Marta Bergamaschi, Sabrina Cirillo, Angelo Colla, Pietro Galbiati, Ruggero Redaelli, Stefano Rossetti, Fabrizio Tria, Marco Tugnolo e Luca Vanetti.L’operazione è stata finanziata da uncomposto da, Banca Nazionale del Lavoro,, Banco Santander, BPER Banca, Crédit Agricole Italia, BCC Banca Iccrea, Intesa Sanpaolo e UniCredit, assistite da Simmons & Simmons, oltre che da un finanziamento di Tikehau Capital, assistita da PedersoliGattai."Siamo orgogliosi di aver contribuito alla creazione di Numia, che rappresenta il secondo operatore nazionale nel settore della monetica e un progetto italiano che arricchisce questo mercato, garantendo la necessaria competizione a beneficio dei clienti", commenta, Amministratore Delegato di Banco BPM, che aggionge "Numia parte da una posizione solida grazie agli importanti azionisti e a una squadra manageriale di grande qualità: un team coeso con grande esperienza e voglia di ottenere risultati importanti"., Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, ha affermato "siamo particolarmente soddisfatti della finalizzazione di questa operazione e dell’ingresso di Banco BPM nella partnership insieme al Gruppo BCC Iccrea e a FSI, che porta alla creazione di un importante operatore alternativo nel comparto della monetica in Italia. L’unica piattaforma tecnologica genererà rilevanti sinergie ed economie di scala anche sul fronte degli investimenti, necessari per favorire un forte sviluppo in ottica di innovazione digitale della gamma d’offerta e del servizio alla clientela"., Amministratore Delegato di Numia, ha spiegato "l’avvio di questa partnership segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita di Numia, di carattere trasformazionale, che ci proietta sul mercato dei pagamenti con nuova energia".Per, Amministratore Delegato di FSI, "l’operazione è un passaggio importante per lo sviluppo di Numia, un progetto di crescita intrapreso dal 2022 con Iccrea e che ora vede due delle principali banche italiane - Iccrea e Banco BPM - partecipare come partner strategici nell’azionariato della società".