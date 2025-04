Barclays rivede i target sulle banche italiane. Downgrade per MPS

Barclays

(Teleborsa) -ha, modificando il giudizio su alcuni istituti. In particolare, è arrivato una "" da "Overweight" su, portando il target price a 7,4 euro per azione dai precedenti 8 euro. Inoltre, ha alzato il target price sua 4,8 euro per azione dai precedenti 4,6 euro, e sua 10,6 euro per azione dai precedenti 9,5 euro.Barclays; vede un maggiore slancio degli utili e un potenziale di crescita altrove; ciò è particolarmente vero se si esamina la curva dei rendimenti e anche gli impatti dei dazi statunitensi, che i suoi macroeconomisti ritengono influenzeranno maggiormente Italia e Germania.Tra le banche italiane, vieneInoltre, Barclays pensa che Intesa Sanpaolo possa trarreitaliano (da un punto di vista più sicuro) in vari modi. In primo luogo, sui clienti, in caso di qualche interruzione dei servizi bancari al dettaglio o aziendali, collegati alle integrazioni di altre banche; in secondo luogo, sulle assunzioni, poiché potrebbe esserci l'opportunità di attrarre talenti nella gestione patrimoniale e in altre attività dai franchise che si stanno fondendo; in terzo luogo, se dovessero emergere opportunità nel settore della gestione patrimoniale nel contesto del mutevole panorama finanziario italiano, Intesa Sanpaolo sarebbe pronta a sfruttarle per rafforzare ulteriormente la propria attività di gestione patrimoniale.