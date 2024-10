Pfizer scende al 15% di Haleon dopo vendita azioni per 2,7 miliardi di sterline

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, continua a diminuire la propria partecipazione in, la ex divisione Consumer Healthcare di GSK. In particolare, ha venduto 640 milioni di azioni di Haleon a 380 pence,Haleon ha accettato di effettuare unordinarie, per un corrispettivo di circa 230 milioni di sterline. L'acquisto fuori mercato include 30 milioni di azioni che saranno annullate e rappresentano il resto dei 500 milioni di sterline assegnati ai riacquisti di azioni nel 2024. Pertanto, Haleon hadi azioni sul mercato avviato il 1° agosto 2024."Il nostro acquisto di azioni da Pfizer rispetterà con successo il nostro impegno di restituire 500 milioni di sterline agli azionisti tramite riacquisti di azioni quest'anno e segna un'altra pietra miliare nella riduzione della partecipazione di Pfizer in Haleon dopo la nostra quotazione nel luglio 2022 - ha commentato Brian McNamara, CEO di Haleon - È inoltreper generare rendimenti interessanti per gli azionisti, sostenuti da un solido bilancio di grado di investimento".