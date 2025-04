Barclays aumenta guidance su NII dopo primo trimestre sopra le attese

Barclays

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannicoha chiuso il primo trimestre del 2025 con undi Gruppo del 14% (1° trimestre 2024: 12,3%) e undi 2,7 miliardi di sterline (1° trimestre 2024: 2,3 miliardi di sterline), superando la stima media degli analisti di 2,5 miliardi di sterline (secondo dati LSEG). Il group income è stato di 7,7 miliardi di sterline, aumentato dell'11% su base annua, con un NII di Gruppo, escludendo Barclays Investment Bank e la sede centrale, di 3 miliardi di sterline, in crescita del 13% su base annua."Sono molto soddisfatto della nostra performance nel 1° trimestre 2025, che rappresenta un altro trimestre di forte performance - ha commentato il- Rispetto al 1° trimestre 2024, abbiamo aumentato il nostro utile netto dell'11%, l'utile ante imposte del 19%, l'utile per azione (EPS) del 26% e ottenuto un RoTE di Gruppo del 14,0%. Abbiamo inoltre chiuso il trimestre con un Common Equity Tier 1 (CET1) ratio del 13,9% e un Liquidity Coverage Ratio (LCR) di 175%"."Le nostre attività diversificate e di alta qualità, unite a una gestione proattiva del rischio, del capitale e della liquidità e a un solido bilancio, ci posizionano al meglio per supportare i nostri clienti e offrire solidi rendimenti corretti per il rischio in un'ampia gamma di scenari macroeconomici - ha aggiunto -finanziari e di distribuzione precedentemente annunciati per il 2025 e il 2026".Ledel Gruppo per il 2025, escludendo Barclays Investment Bank e la sede centrale, sono aumentate da circa 12,2 miliardi di sterline a oltre 12,5 miliardi di sterline. In questo contesto, le previsioni per il margine di interesse del Gruppo Barclays UK sono aumentate da circa 7,4 miliardi di sterline a oltre 7,6 miliardi di sterline.