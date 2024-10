Energia, Ministro Pichetto al G20 in Brasile su transizione

(Teleborsa) - Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energeticaparteciperà venerdì 4 ottobre alla Ministeriale G20 Transizione Energetica che si terrà a Foz do Igauçu, in Brasile e dove si discuterà, tra l’altro, di finanziamento delle transizioni energetiche per economie in via di sviluppo e Paesi più vulnerabili e del ruolo dei biocarburanti sostenibili a livello globale.“Si tratta - ha dichiarato il ministrocommentando il programma dei lavori - di temi che vanno nel senso proposto dall’Italia quale Presidenza G7 che a Torino ha posto tra i focus Africa e biocarburanti, per una transizione giusta e sostenibile che tenga anche conto delle esigenze della sicurezza energetica.I lavori della Ministeriale G20 si svolgeranno la mattina del 4 ottobre. Il ministro Pichetto Fratin parteciperà inoltre all’evento conclusivo delle due iniziative che precederanno il G20: la Clean Energy Ministerial, che riunisce 28 paesi per accelerare la transizione globale e la Mission Innovation, che riunisce 23 paesi per accelerare investimenti pubblici in ricerca su tecnologie pulite.