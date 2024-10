Net Insurance, sanzioni CONSOB per vicenda scomparsa BTP. Ricorso della società

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha applicatonei confronti di Luigi Giulio Aiudi e Giuseppe Caruso, nonché nei confronti di Net Insurance a titolo di responsabilità solidale, per la lunga vicenda della scomparsa di 25,5 milioni di euro Titoli di Stato (26,2 milioni di euro complessivi contando anche altri titoli) dopo la sottoscrizione di contratti di "prime brokerage".L'Autorità ricorda che si è determinata una vera e propria(la compagnia), per via della materiale fuoriuscita dei medesimi dalla loro sfera di controllo e del loro approdo su conti in alcun modo a costoro riconducibili, che ha comportato una riduzione significativa degli asset aziendali e l'impossibilità di destinare tali attivi a copertura delle riserve tecniche.Con la conseguenza che avrebbero dovuto essere attivati gli, rimasta, invece, disattesa; in particolare, l'informativa resa al pubblico da Net Insurance da giugno 2017 al marzo 2019 non ha tenuto conto della frode che ha determinato la perdita di disponibilità dei Titoli di Stato oggetto di trasferimento alle controparti dei contratti di prime brokerage (FEG, Beaumont e BIS).Nel periodo indicato, il gruppo assicurativo ha diffuso situazioni contabili nelle quali non ha tenuto in considerazione la suddetta informazione e le relative implicazioni,. "Tale falso quadro informativo era idoneo a fornire, e ha fornito, indicazioni false e fuorvianti in merito al prezzo delle azioni Net Insurance ed era idoneo a fissare, e ha fissato, il prezzo delle azioni Net Insurance a un livello anormale e artificiale lungo l'intero periodo sopra indicato", si legge nel provvedimento CONSOB.L'Autorità ha quindi deliberato: nei confronti di Luigi Aiudi una sanzione pecuniaria die una sanzione interdittiva accessoria di diciassette mesi; nei confronti di Giuseppe Caruso una sanzione pecuniaria die una sanzione interdittiva accessoria di undici mesi; Net Insurance risponde in solido con Luigi Aiudi e Giuseppe Caruso per il pagamento delle predette sanzioni amministrative pecuniarie di 280.000 euro; alla società è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di, per la sopra indicata violazione compiuta nel suo interesse da Luigi Aiudi e Giuseppe Caruso.Sottolineando che si tratta di vicende societarie lontane negli anni, antecedenti alla business combination con Archimede e alla più recente acquisizione da parte di, la società ha comunicato a Teleborsa chenei modi e tempi previsti dalla legge.Luigi Aiudi è stato CFO e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili di Net Insurance fino al 21 gennaio 2019. Giuseppe Caruso è stato Amministratore Delegato di Net Insurance fino al 18 ottobre 2018. Luigi Aiudi e Giuseppe Caruso sono statirispettivamente nei giorni 2 e 1° aprile 2019.