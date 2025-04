(Teleborsa) -numero di startup finanziate passato dapubblici che hanno partecipato a finanziare l’ecosistema delle start-up in Italia: sono alcuni dei numeri illustrati dallo studio legale e tributarionel corso dell’evento intitolatoorganizzato darealtà che opera da oltre 35 anni nello sviluppo dei rapporti tra mondo dell’impresa e mondo della cultura, in collaborazione con lo studio.perCEO di Net Insurance,dito da Luiss University Press.hanno partecipato, oltre all’autore, Segretario Generale Associazione Civita, Giorgio Di Giorgio, Professore Ordinario di Economia e Direttore Casmef - LUISS Guido Carli, Renato Giallombardo, Managing Partner sede di Roma di Fevers, l’economistaCEO Suez International BU Italia.ma solo quelle capaci di tradurre la visione in strategia, governance e sostenibilità finanziaria riescono a trasformarsi in. La storia di Net Insurance, raccontata nel libro, rappresenta un modello concreto peroffrendoha messo in evidenza lelegate al mondo delle start-up. Secondo i dati del MIMIT, al 2023 le startup innovative davano lavoro a oltrecon una crescita del 10% rispetto al 2022; è importante anche il dato della mobilità sociale: Ilviene daInoltre, Il 70% delle startup offre upskilling in AI/cloud (rispetto al 25% delle PMI tradizionali) e in esseche, comevolevamo affrontare perché hache è poco di modama che rappresenta un modello capace di generare valore economico per tutti gli stakeholder. – ha affermatoSegretario Generale di Associazione Civita- Andrea Battista ci racconta una storia avvincente checaratterizzata dalla capacità di un leader e di un manager di essere flessibile ed adattabile al cambiamento e di fronteggiare con efficacia problemi ed ostacoli. La futura classe dirigente dovrà sposare quel mindset umanistico,facendoci riflettere sui– ha affermatoManaging Partner sede di Roma di FIVERS Studio Legale e Tributario - Exit Strategy ci ricorda che l'uscita da un investimento non è solo unain cui si rivela la qualità dell'intero processo: la visione iniziale, la capacità di esecuzione, la coerenza delle scelte. Cida estrarree ancheSono convinto che un ampio insieme di casi simili a Net Insurance possano giovarsi del– ha affermatoCEO Net Insurance e autore del libro – LeMoltiche va dall’inizio alla fine senza avere un’exit strategy con i fondi ma con una realtà di sistema. Ho apprezzato particolarmente il fatto che il progetto Net Insurance sia stato valorizzato da un soggetto incorporante che ha preso tutti gli aspetti più significativi della start-up e li ha inseriti in un contesto ancora più grande valorizzandoli ulteriormente.ha commentatoCEO Suez International BU Italia.