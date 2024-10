TXT e-solutions acquista Focus PLM per rafforzarsi nel digital manufacturing

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto il, boutique italiana specializzata nella fornitura di servizi ingegneristici e prodotti nel campo della digitalizzazione della fabbrica. TXT consoliderà i risultati a partire dal 1° ottobre 2024.Focus PLM viene fondata a Ferrara (Italia) nel 2011 dagli attuali amministratori e ad oggi conta circa 15 risorse altamente specializzate, con2023 pari a 2,5 milioni di euro,pari al 13,5%, e aspettative di crescita in doppia cifra per il triennio 2024-2027. Non è stato reso noto il prezzo di acquisto., attualmente amministratori e manager di Focus PLM,all'azienda e il contratto di acquisizione quote prevede clausole di retention, claw-back, ed earn-out a loro favore con scadenze distribuite dalla data di approvazione del bilancio 2024 di Focus PLM fino alla data di approvazione del bilancio Focus PLM che chiuderà al 31 dicembre 2026.L'acquisizione di Focus PLM rappresenta un investimento strategico che andrà adel gruppo TXT per il mercato Industriale e Manufatturiero, con l'integrazione sinergica dell'offerta di Focus PLM nell'ecosistema TXT che amplierà il portafoglio clienti TXT e porterà ad un'estensione delle soluzioni offerte.