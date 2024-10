ART sigla protocollo intesa con Autorità trasporti francese

(Teleborsa) -rafforzano i loro legami con la firma di unper affrontare questioni di comune interesse.Nel corso di un incontro tra i due presidenti,, tenutosi a Roma ieri, 2 ottobre 2024, le due Autorità si sono impegnate per losu temi di comune interesse, in particolare ladel settore dei trasporti per individuare percorsi di miglioramento ecoperte dal MoU includono i compiti, l'organizzazione e il; ildei mercati regolati; la disciplina delle; la regolazione dei, ai sensi della Direttiva 2009/12/CE; la regolazione del mercato dei, ai sensi della Direttiva 2012/34/UE; la regolazione dei; misure temporanee e strutturali adottate in Francia e Italia durante i periodi di crisi.