Urso: accordo Mimit-ACN per rafforzare la cybersicurezza e l’innovazione nelle imprese italiane

(Teleborsa) -: sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato a Palazzo Piacentini dal ministro delle Imprese e del Made in Italy,, e dal direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN),L’accordo punta a strutturare una collaborazione continuativa tra il Mimit e l’ACN in sinergia con gli European Digital Innovation Hub (EDIH), le strutture selezionate dalla Commissione europea per accompagnare la transizione digitale di pubbliche amministrazioni e piccole e medie imprese. "Come Governo – ha affermato Urso –e mettiamo la resilienza cibernetica del tessuto imprenditoriale al centro della nostra strategia industriale".Il protocollo prevede azioni mirate nei territori per supportare la, rendendo stabile l’interazione con la rete degli EDIH. Sarà inoltre avviato un monitoraggio sistematico della domanda e dell’offerta di tecnologie e servizi nel campo della sicurezza informatica.Per sostenere questo processo, il protocollo promuove collaborazioni con università, istituti tecnici e centri di ricerca, con l’obiettivo di, focalizzati su protezione dei dati e adozione di tecnologie innovative.A garantire l’attuazione degli obiettivi sarà un Comitato paritetico, composto da sei membri – tre per ciascuna istituzione – coordinato da un rappresentante del Mimit. Entro un anno sarà inoltre redatto unper rendere operativa e duratura la sinergia tra le due realtà.