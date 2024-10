B.F. sviluppa partnership con Eni in settore sementierio. Acquisita maggioranza KAIIMA

B.F.

Eni

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha comunicato che la controllata, attiva nel settore delle sementi e, in particolare, nella produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti sementieri, ha sottoscritto i contratti per l'rappresentativa del 69,5% del capitale sociale di Kaiima Sementes ().KAIIMA è unache si occupa di genetica, produzione e vendita di semi di ricino, che nel 2023 ha realizzato un fatturato di 5,1 milioni di euro e un EBITDA di 1,6 milioni di euro.Sulla base dell'accordo di investimento sottoscritto da BF, Consorzi Agrari d'Italia e SIS con(ENE), società controllata da, ENE èper un importo complessivo di 25 milioni e SIS e ENE hanno stipulato un accordo quadro commerciale di durata decennale avente ad oggetto (i) la creazione e l'avvio di una divisione di sementi non food all'interno di SIS (Divisione Agro-Energie), con la previsione di destinare le risorse rivenienti dall'ingresso nel capitale sociale di SIS alla realizzazione della Divisione Agro-Energie nonché a possibili operazioni volte ad ampliare la capacità produttiva e il know-how di SIS, oltre a (ii) reciproci obblighi e diritti in merito all'approvvigionamento di sementi da parte di ENE.Ilper l'acquisto della partecipazione è stato determinato complessivamente in 27,2 milioni di euro e sarà versato da SIS, quanto a 23,5 milioni di euro, alla data dell'esecuzione dell'operazione. I residui 3,7 milioni verranno trattenuti da SIS in un proprio conto fruttifero per cinque anni dall'esecuzione dei contratti, fungendo da garanzia per il pagamento di somme eventualmente dovute a SIS dai venditori a seguito di richieste di indennizzo, e verranno rilasciati ai venditori proporzionalmente su base annua, a determinati termini e condizioni.Si prevede che SIS finanzi l'acquisto della partecipazione per 20 milioni con l'utilizzo dellenel capitale sociale di SIS e per il residuo con