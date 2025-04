Petroliferi, Mediobanca: promozione per Saipem, downgrade per Tenaris

Mediobanca

Tenaris

Saipem

Eni

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno. In particolare, è arrivato una Neutral (da Outperform) su, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, con target abbassato da 23 a 18 euro per azione.Inoltre, è arrivato una Outperform (da Neutral) per, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, con il target price alzato da 2,7 a 2,296 euro per azione.il giudizio Neutral su, colosso energetico italiano, con il target price limato da 15 a 14 euro per azione.