Buzzi, conclusa l’acquisizione di Cimento Nacional in Brasile

Buzzi

(Teleborsa) -, in data odierna, ha completato l'acquisizione da Grupo Ricardo Brennand del 50% di NCPAR, la joint venture paritetica attraverso cui Buzzi opera in Brasile dal 2018. Per effetto di questo acquisto, Buzzi detiene ora il controllo al 100% di NCPAR.NCPAR gestisce 5 cementerie a ciclo completo e 2 centri di macinazione, con una capacità produttiva complessiva di circa 7,2 milioni di ton/anno.Ilda Buzzi per l’acquisto delle quote è stato di circa 300 milioni di euro, determinato in base agli accordi esistenti tra le parti e alle variazioni intervenute nel tasso di cambio del real durante i mesi estivi. Buzzi ha fatto fronte al pagamento