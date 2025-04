Italian Exhibition Group: nuova acquisizione in Brasile

Italian Exhibition Group (IEG

(Teleborsa) - Importante acquisizione disul mercato fieristico internazionale con l'organizzata da, e che entra così nel portafoglio della controllataQuesta acquisizione – sottolinea IEG in una nota – è l'operazione più importante messa a segno finora da IEG in Brasile: un investimento su un settore centrale come l'agrobusiness, la nutrizione animale, oli e grassi. Ladal 13 al 15 maggio 2025 nel Padiglione principale del Distretto Anhembi, a San Paolo, sarà da record con 230 espositori da 17 paesi (Europa, Asia, Sud America, Stati Uniti e Australia) e 16mila metri quadrati espositivi.e rappresenta il 50% del totale esportazioni. Legato all'agro è il settore della nutrizione animale dove Fenagra è protagonista e aggrega il mercato dei mangimi composti per circa 45 miliardi di dollari, sui cui si prevede un + 3% nei prossimi 5 anni. Per il solo pet food in Sud America, con il Brasile mercato chiave, si parla di crescite annuali double digit con una previsione di 30 miliardi di dollari nel 2025. Inoltre, per i grassi (usati nell'industria cosmetica) ma soprattutto degli oli vegetali il Brasile produce il 50% di tutto il Sudamerica, destinandoli principalmente ai biocombustibili, frontiera della green economy da scarti alimentari."La sfida dell'internazionalità – dice l'– ci sta garantendo ottimi risultati. La strategia di geo-clonare i nostri prodotti leader o acquistarne altri all'estero, si è dimostrata vincente. Oggi il nostro fatturato viene prodotto in dieci Paesi del mondo, dal Brasile al Messico, dagli Emirati Arabi all'Arabia Saudita, da Dubai a Singapore, dalla Cina al Canada, agli Stati Uniti. Stiamo consolidando una ventina di fiere all'estero con conseguenti ricadute di business sui nostri territori italiani"."Intendiamo aumentare la visibilità di Fenagra – gli fa eco– a favore di espositori e buyer. L'agrobusiness ha numerosi e rilevanti punti di contatto con aree centrali di IEG, come la sostenibilità e l'innovazione. Oltre ad entrare in un nuovo settore, stiamo apportando il nostro know-how per potenziare l'evento e offrire ancora più valore al mercato".Come spiegano il presidente di IEG Brasil e CCO di IEG, Carlo Costa e l'international business development director di IEG, Francesco Santa: "La decisione di acquisire Fenagra si inserisce nel piano di espansione del gruppo IEG volto a rafforzarne la presenza globale in settori strategici. Questa operazione ha richiesto un complesso lavoro di dieci mesi e rispecchia la nostra linea strategica di diversificazione nei mercati per rendere il nostro Gruppo sempre più resiliente".Con un fatturato in Brasile che di circa 30 milioni di Real,confermando l'obiettivo di diventare uno dei primi cinque organizzatori fieristici del Paese e ha in portafoglio 12 fiere nei settori della costruzione civile e infissi, del trattamento superfici, geotecnologie, droni, spazio, facility management, salute e nutrizione: Fesqua, Fesqua Vetro, Ebrats, Feipat, DroneShow, MundoGEO Connect, SpaceBR, e-VTOL, Expo InfraFM, Smart City Business Brasil e Fenagra.