Manovra, Giorgetti conferma PIL a 1% e chiede "sacrifici per tutti"

E' quanto assicurato dal ministro dell'Economiain una intervista a Bloomberg, aggiungendo "i dati Istat del terzo trimestre che arriveranno a breve ci diranno se queste previsioni sono confermate"."Questa previsione l'abbiamo fatta l'anno scorso perché i, che si sono dimostrati affidabili in passato,. Oggi, l'andamento conferma queste aspettative", ha spiegato Giorgetti, ammettendo che ora "c'è una situazione complessiva, a livello internazionale - a parte di conflitti e l'esplosione in Medioriente di una situazione dei crisi - che inevitabilmente condizionerà l'economia a livello mondiale e l'economia del nostro Paese".Parlando del, Giorgetti ha riconosciuto che "l'andamento non particolarmente felice di un'economia, come quella tedesca" sta avendo un impatto negativo sull'industria, ma "è stato più che compensato fino a questo momento dall'andamento die servizi". "E' evidente che la Vecchia Europa non cresce secondo le aspettative comuni - ha concluso - ma in questo quadro paradossalmente facciamo meglio di altri".Parlando degli, Giorgetti ha ricordato che l'obiettivo di deficit del 4,3% indicato sembrava "irrealistico" e invece è stato aggiornato e risulta migliore delle previsioni al 3,8%. "Stiamo dimostrando, - ha affermato - che non soltanto rispettiamo gli obiettivi che abbiamo dato, ma addirittura facciamo meglio"."Continuiamo con questo- ha ribadito il titolare del MEF - . Ritengo che lae che questo governo deve dare un messaggio di credibilità, quindi quello che promettiamo lo facciamo".Giorgetti ha parlato anche di. "Le aziende non fanno beneficienza, i contributi volontari non esistono. La stella polare è l'articolo 53 della Costituzione, in base al quale tutti sono chiamati a contribuire in base alle proprie possibilità alle necessità della Nazione", ha spiegato il Ministro, ricordando "noi siamo idi rientro ed abbiamo annunciato che rientreremoe quindi stiamo approvando una Legge di bilancio in cuii"."Questo - ha precisato -, significa tassare i profitti di chi li ha fatti e quindi questo è uno- privati, piccole, medie e grandi aziende - eche sarà chiamata ad essere più performante e produttiva e quindi dare risultati migliori con spese inferiori"., ma ci sarà anche un", ha chiarito il titolare del MEF, smentendo che si possa parlare di tassare gli extraprofitti delle banche eParlando delle, Giorgetti ha affermato "abbiamo già in cantiere alcune operazioni e quindi ci sarà un autunno-inverno particolarmente denso, perché venderemo la tranche digià annunciata, poi venderemo un'altra tranche diCon questo programma di privatizzazioni, in realtà, noie forme di intervento dello Stato, ad esempio anche la vicenda che ruota attorno aed alla nascita di Netco risponde esattamente a questo topo di logica. Anche l'operazione relativa adi questi giorni, testimonia che lo Stato c'è insieme ai privati e vuole raggiungere forme più efficienti di risposta.Giorgetti ha confermato la, sempre in una prospettiva industriale nel medio periodo.