Mediobanca, accordo di consultazione tra soci sale all'11,40% del capitale

(Teleborsa) - La percentuale delle azioni aderenti all'è aumentata dal 10,98% all'della banca d'affari italiana.Sono infatti intervenute le seguenti variazioni:Mediobanca (la sua partecipazione pertanto è di 6,1 milioni di azioni, per lo 0,73% del capitale sociale); la riduzione del numero delle azioni componenti il capitale sociale di Mediobanca per annullamento di azioni proprie in portafoglio.In considerazione dell'intervenuto rinnovo tacito del patto per un periodo tre anni a far data dal 1° gennaio 2025, l'accordo di consultazione ha oraAl 31 dicembre 2018 è cessato loche dal 1° gennaio 2019 è stato sostituito da un accordo di consultazione tra soci Mediobanca. L'accordo non prevede impegni né di blocco né di voto sulle azioni apportate, regola le modalità di incontro per condividere riflessioni e considerazioni in merito all'andamento del gruppo, in un contesto di parità informativa rispetto al mercato.Dell'11,40% attuale, lesono quelle del Gruppo(3,49%), FIN.PRIV (1,72%), Monge & C (1,16%) e Gruppo Gavio (0,82%). I soci di FIN.PRIV sono14,3%,14,3%,& C. 14,3%,14,3%,14,3% e28,5%.